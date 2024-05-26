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В Кузбассе автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.05.2024
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12:23 26.05.2024 (обновлено: 14:18 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/avtobus-1948428123.html
В Кузбассе автобус попал в ДТП
В Кузбассе автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.05.2024
В Кузбассе автобус попал в ДТП
Пассажирский автобус съехал с проезжей части в Новокузнецке и наехал на препятствие, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:23
2024-05-26T14:18
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
гибдд мвд рф
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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус съехал с проезжей части в Новокузнецке и наехал на препятствие, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Информацию о пострадавших РИА Новости пока не уточнили. "В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Волгабас" совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России по Новокузнецку, экстренные службы. Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор Куйбышевского района Новокузнецка Артём Сурков. "Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом... Ситуация находится на контроле прокуратуры", - сообщает ведомство.Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил РИА Новости, что в аварии пострадали восемь человек, четверо из них несовершеннолетние. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html
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новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Кузбассе автобус попал в ДТП

В Новокузнецке автобус съехал с проезжей части и наехал на препятствие

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто ДТП с участием автобуса на Кузбассе
Место ДТП с участием автобуса на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место ДТП с участием автобуса на Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус съехал с проезжей части в Новокузнецке и наехал на препятствие, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Информацию о пострадавших РИА Новости пока не уточнили.
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"В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Волгабас" совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России по Новокузнецку, экстренные службы.
Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор Куйбышевского района Новокузнецка Артём Сурков.
"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом... Ситуация находится на контроле прокуратуры", - сообщает ведомство.
Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил РИА Новости, что в аварии пострадали восемь человек, четверо из них несовершеннолетние. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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