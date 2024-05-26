https://ria.ru/20240526/avtobus-1948428123.html

В Кузбассе автобус попал в ДТП

В Кузбассе автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.05.2024

В Кузбассе автобус попал в ДТП

Пассажирский автобус съехал с проезжей части в Новокузнецке и наехал на препятствие, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:23

2024-05-26T12:23

2024-05-26T14:18

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

россия

гибдд мвд рф

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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус съехал с проезжей части в Новокузнецке и наехал на препятствие, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Информацию о пострадавших РИА Новости пока не уточнили. "В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Волгабас" совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России по Новокузнецку, экстренные службы. Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор Куйбышевского района Новокузнецка Артём Сурков. "Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом... Ситуация находится на контроле прокуратуры", - сообщает ведомство.Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил РИА Новости, что в аварии пострадали восемь человек, четверо из них несовершеннолетние. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, гибдд мвд рф