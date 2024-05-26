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В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика
В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика - РИА Новости, 26.05.2024
В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика
Часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:25
2024-05-26T18:25
2024-05-26T18:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города. "В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Добавляется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.
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происшествия, москва
В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика
На шоссе Энтузиастов в Москве часть аттракциона упала на 5-летнего мальчика