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В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика

В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика - РИА Новости, 26.05.2024

В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика

Часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:25

2024-05-26T18:25

2024-05-26T18:28

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города. "В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Добавляется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва