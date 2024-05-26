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Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ
Расчеты "Града" 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:25
2024-05-26T05:25
2024-05-26T05:47
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расчеты "Града" 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны в Telegram-канале. "Ночной "Град": артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по живой силе и складам с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении", — говорится в сообщении. Также Минобороны опубликовало видео, где показаны запуск снарядов артиллеристами и кадры с поражением целей.Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ
Расчеты "Града" ударили по складам и живой силе ВСУ на Донецком направлении