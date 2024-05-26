Рейтинг@Mail.ru
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 26.05.2024 (обновлено: 05:47 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/artilleriya-1948393791.html
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ
Расчеты "Града" 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:25
2024-05-26T05:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:46:3178:1833_1920x0_80_0_0_aa3f02614726bd0fa0aa7831adb25e4e.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расчеты "Града" 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны в Telegram-канале. "Ночной "Град": артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по живой силе и складам с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении", — говорится в сообщении. Также Минобороны опубликовало видео, где показаны запуск снарядов артиллеристами и кадры с поражением целей.Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba8c1a267e102b606276f8bd50b00345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Расчеты "Града" нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ

Расчеты "Града" ударили по складам и живой силе ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расчеты "Града" 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Ночной "Град": артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по живой силе и складам с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении", — говорится в сообщении.
Также Минобороны опубликовало видео, где показаны запуск снарядов артиллеристами и кадры с поражением целей.
Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала