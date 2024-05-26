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Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/artilleristy-1948393159.html
Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска
Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска - РИА Новости, 26.05.2024
Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска
Артиллеристы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву из... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:07
2024-05-26T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
челябинск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву из Челябинска и области, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между артиллеристами группировки войск "Центр", выполняющими боевые задачи на Авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области", - рассказали в МО РФ. Опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой. "Рассказали, какие задачи выполняют артиллерийские расчеты при наступление наших штурмовых групп на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948392867.html
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безопасность, россия, челябинск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Челябинск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска

Артиллеристы "Центра" поделились опытом с призывниками из Челябинска и области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы
Боевая работа гаубицы - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву из Челябинска и области, сообщили в Минобороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между артиллеристами группировки войск "Центр", выполняющими боевые задачи на Авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области", - рассказали в МО РФ.
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Опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой.
"Рассказали, какие задачи выполняют артиллерийские расчеты при наступление наших штурмовых групп на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою", - рассказали в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧелябинскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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