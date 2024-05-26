https://ria.ru/20240526/artilleristy-1948393159.html

Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска

Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска - РИА Новости, 26.05.2024

Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска

Артиллеристы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву из... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T05:07

2024-05-26T05:07

2024-05-26T05:07

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безопасность

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву из Челябинска и области, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между артиллеристами группировки войск "Центр", выполняющими боевые задачи на Авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области", - рассказали в МО РФ. Опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой. "Рассказали, какие задачи выполняют артиллерийские расчеты при наступление наших штурмовых групп на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948392867.html

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безопасность, россия, челябинск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф