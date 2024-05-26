Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения
Армянский архиепископ Баграт призвал сторонников к акциям неповиновения
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения, передает корреспондент РИА Новости.
"Завтра в 08.00 (7.00 мск) должна быть открыта только дорога, ведущая в Лори и Тавуш (области, пострадавшие от наводнения - ред). Во всех остальных местах, от Мегри до Еревана, должны пройти акции неповиновения. Все должны выйти на улицу, начиная с меня", - сказал архиепископ во время митинга на площади Республики в Ереване.
Ранее участники акции, требующие отставки Пашиняна и прекращения передачи Азербайджану приграничных территорий в рамках процесса делимитации, призвали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.