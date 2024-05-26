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Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения - РИА Новости, 26.05.2024
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22:54 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948502286.html
Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения
Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения - РИА Новости, 26.05.2024
Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:54
2024-05-26T22:54
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения, передает корреспондент РИА Новости. "Завтра в 08.00 (7.00 мск) должна быть открыта только дорога, ведущая в Лори и Тавуш (области, пострадавшие от наводнения - ред). Во всех остальных местах, от Мегри до Еревана, должны пройти акции неповиновения. Все должны выйти на улицу, начиная с меня", - сказал архиепископ во время митинга на площади Республики в Ереване. Ранее участники акции, требующие отставки Пашиняна и прекращения передачи Азербайджану приграничных территорий в рамках процесса делимитации, призвали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html
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ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь
Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
В мире
Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения

Армянский архиепископ Баграт призвал сторонников к акциям неповиновения

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения, передает корреспондент РИА Новости.
"Завтра в 08.00 (7.00 мск) должна быть открыта только дорога, ведущая в Лори и Тавуш (области, пострадавшие от наводнения - ред). Во всех остальных местах, от Мегри до Еревана, должны пройти акции неповиновения. Все должны выйти на улицу, начиная с меня", - сказал архиепископ во время митинга на площади Республики в Ереване.
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Ранее участники акции, требующие отставки Пашиняна и прекращения передачи Азербайджану приграничных территорий в рамках процесса делимитации, призвали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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В миреЕреванАзербайджанАрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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