https://ria.ru/20240526/armeniya-1948502286.html

Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения

Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения - РИА Новости, 26.05.2024

Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:54

2024-05-26T22:54

2024-05-26T22:54

ереван

азербайджан

армения

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения, передает корреспондент РИА Новости. "Завтра в 08.00 (7.00 мск) должна быть открыта только дорога, ведущая в Лори и Тавуш (области, пострадавшие от наводнения - ред). Во всех остальных местах, от Мегри до Еревана, должны пройти акции неповиновения. Все должны выйти на улицу, начиная с меня", - сказал архиепископ во время митинга на площади Республики в Ереване. Ранее участники акции, требующие отставки Пашиняна и прекращения передачи Азербайджану приграничных территорий в рамках процесса делимитации, призвали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

ереван

азербайджан

армения

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ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь