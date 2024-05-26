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Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 26.05.2024
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20:23 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948489279.html
Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения
Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 26.05.2024
Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения
МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:23
2024-05-26T20:23
россия
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства. На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе. "В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html
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россия, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

МЧС РФ предложило помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

© Фото : Ministry of Internal Affairs of ArmeniaПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Armenia
Последствия наводнения на севере Армении
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства.
На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе.
"В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
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