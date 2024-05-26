https://ria.ru/20240526/armeniya-1948489279.html

Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 26.05.2024

Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:23

2024-05-26T20:23

2024-05-26T20:23

россия

армения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства. На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе. "В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html

россия

армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире