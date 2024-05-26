Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход
Архиепископ Баграт призвал Пашиняна встретиться и обсудить его мирный уход
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал главу правительства встретиться и обсудить свой мирный уход, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю Вас на встречу с настоящим", - сказал архиепископ в ходе акции у резиденции Пашиняна.
При этом он добавил, что акция будет исключительно мирной и призвал полицию к сдержанности.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.