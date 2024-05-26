https://ria.ru/20240526/armeniya-1948486411.html

Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход

Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход - РИА Новости, 26.05.2024

Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход

Лидер протестного движения в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал главу правительства встретиться и... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T19:49

2024-05-26T19:49

2024-05-26T19:51

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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал главу правительства встретиться и обсудить свой мирный уход, передает корреспондент РИА Новости. "Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю Вас на встречу с настоящим", - сказал архиепископ в ходе акции у резиденции Пашиняна. При этом он добавил, что акция будет исключительно мирной и призвал полицию к сдержанности. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения