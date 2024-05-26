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Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход - РИА Новости, 26.05.2024
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19:49 26.05.2024 (обновлено: 19:51 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948486411.html
Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход
Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход - РИА Новости, 26.05.2024
Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход
Лидер протестного движения в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал главу правительства встретиться и... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:49
2024-05-26T19:51
в мире
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал главу правительства встретиться и обсудить свой мирный уход, передает корреспондент РИА Новости. "Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю Вас на встречу с настоящим", - сказал архиепископ в ходе акции у резиденции Пашиняна. При этом он добавил, что акция будет исключительно мирной и призвал полицию к сдержанности. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html
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в мире, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения
В мире, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Армения
Лидер протестов в Армении призвал Пашиняна обсудить мирный уход

Архиепископ Баграт призвал Пашиняна встретиться и обсудить его мирный уход

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал главу правительства встретиться и обсудить свой мирный уход, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю Вас на встречу с настоящим", - сказал архиепископ в ходе акции у резиденции Пашиняна.
При этом он добавил, что акция будет исключительно мирной и призвал полицию к сдержанности.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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В миреЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьАрмения
 
 
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