https://ria.ru/20240526/armeniya-1948422643.html
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением - РИА Новости, 26.05.2024
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:32
2024-05-26T11:32
2024-05-26T11:42
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армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем."Пашинян утром выслушал доклады МВД и министерства территориального управления и инфраструктуры и направился в зону бедствия", - написала Багдасарян на своей странице в Facebook*.По ее словам, глава мининфраструктуры Гнел Саносян и замминистра внутренних дел, директор спасательной службы Камо Цугулян находятся там с раннего утра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948423131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением
Пашинян направился на север Армении в зону, затронутую наводнением
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем.
"Пашинян утром выслушал доклады МВД и министерства территориального управления и инфраструктуры и направился в зону бедствия", - написала Багдасарян на своей странице в Facebook*.
По ее словам, глава мининфраструктуры Гнел Саносян и замминистра внутренних дел, директор спасательной службы Камо Цугулян находятся там с раннего утра.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.