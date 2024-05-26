https://ria.ru/20240526/armeniya-1948422643.html

Пашинян направился в зону, затронутую наводнением

Пашинян направился в зону, затронутую наводнением - РИА Новости, 26.05.2024

Пашинян направился в зону, затронутую наводнением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:32

2024-05-26T11:32

2024-05-26T11:42

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем."Пашинян утром выслушал доклады МВД и министерства территориального управления и инфраструктуры и направился в зону бедствия", - написала Багдасарян на своей странице в Facebook*.По ее словам, глава мининфраструктуры Гнел Саносян и замминистра внутренних дел, директор спасательной службы Камо Цугулян находятся там с раннего утра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948423131.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, никол пашинян