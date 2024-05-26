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Пашинян направился в зону, затронутую наводнением - РИА Новости, 26.05.2024
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11:32 26.05.2024 (обновлено: 11:42 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948422643.html
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением - РИА Новости, 26.05.2024
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:32
2024-05-26T11:42
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем."Пашинян утром выслушал доклады МВД и министерства территориального управления и инфраструктуры и направился в зону бедствия", - написала Багдасарян на своей странице в Facebook*.По ее словам, глава мининфраструктуры Гнел Саносян и замминистра внутренних дел, директор спасательной службы Камо Цугулян находятся там с раннего утра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением

Пашинян направился на север Армении в зону, затронутую наводнением

© Фото : СоцсетиПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Соцсети
Последствия наводнения на севере Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в зону, затронутую наводнением на севере страны, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем.
"Пашинян утром выслушал доклады МВД и министерства территориального управления и инфраструктуры и направился в зону бедствия", - написала Багдасарян на своей странице в Facebook*.
По ее словам, глава мининфраструктуры Гнел Саносян и замминистра внутренних дел, директор спасательной службы Камо Цугулян находятся там с раннего утра.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения
Вчера, 11:35
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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