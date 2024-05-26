https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html

"Новая цель после оппозиции". В Ереване покусились на святое

"Новая цель после оппозиции". В Ереване покусились на святое - РИА Новости, 26.05.2024

"Новая цель после оппозиции". В Ереване покусились на святое

Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) собираются лишить налоговых льгот. Это совпало с протестами, возглавляемыми архиепископом Тавушским Багратом Галстаняном... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:02

армения

ереван

азербайджан

дэвид коэн

гарегин ii

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) собираются лишить налоговых льгот. Это совпало с протестами, возглавляемыми архиепископом Тавушским Багратом Галстаняном. Священнослужитель не скрывает, что сам метит в премьерское кресло. О ситуации в закавказской республике — в материале РИА Новости."Иностранный агент"Пашинян назвал ААЦ "агентом влияния" и пообещал "разобраться с этой проблемой" в ближайшие месяцы. Также он намекнул, что Галстанян и его сторонники, митингующие с апреля против делимитации границы с Азербайджаном и подписания мирного договора, на самом деле не хотят государственной независимости."Есть и другие системы управления, зачем вам правительство, зачем местное самоуправление, зачем парламент, когда есть епархии? Зачем вам десять областей? Будет у вас десять епархий", — высказался премьер.Спикер парламента Ален Симонян поднял вопрос о налогах. "Хватит играть на наших эмоциях, истории, и, уже занимаясь политикой, собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить", — возмутился он.Глава парламентского комитета по государственным доходам Рустам Бадасян призвал пересмотреть фискальную систему. А секретарь правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян отметил: у ААЦ могут быть полезные для государства земельные участки, которые она не использует.В 2023-м ААЦ перечислила в государственную казну 435 миллионов драмов (больше 1,1 миллиона долларов). Это подоходный налог (20 процентов). От остальных (например, на имущество) церковь освобождена.Число прихожан оценивается в девять миллионов человек — почти все население плюс большая диаспора. Армения — светское государство, но церковь очень важна для общества. Конституция закрепила за ней исключительную миссию "в духовной жизни народа, в деле развития национальной культуры и сохранения самобытности".Ангелы и демоныУ нынешнего правительства давно натянутые отношения с ААЦ. В 2018-м сторонники Пашиняна обвинили предстоятеля ААЦ католикоса Гарегина II в коррупции. Сам премьер дистанцировался от конфликта.После Второй Карабахской войны в 2020-м церковь поддержала антиправительственные выступления, хотя активно в них не участвовала. Но в апреле этого года архиепископ Баграт Галстанян возглавил движение против делимитации армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.Девятого мая на улицы Еревана по его призыву вышли десятки тысяч человек. Галстанян встречался с бизнесменами, представителями ликвидированной Нагорно-Карабахской республики, репатриантами. Он не скрывает, что собирается провести переговоры со всеми бывшими президентами Армении.Архиепископ постоянно повторяет: политическую и церковную деятельность смешивать недопустимо. Он не занимается агитацией в храмах. Но, несмотря на канадское гражданство, готов занять пост премьер-министра, "если на то будет Божья воля".Светский же Ереван усиливает антицерковную риторику. Первопрестольный Эчмиадзин отбивается от обвинений.Глава канцелярии католикосата архиепископ Аршак Хачатрян назвал ложью утверждение о неуплате налогов. И дал понять, что беспорядки спровоцировали власти: люди выступают "против односторонних территориальных уступок в Тавуше под именем демаркации"."Необходимо, чтобы представители правительства, осознавая ответственность перед народом и родиной, задумались о роли церкви, закрепленной также конституцией, и пересмотрели политику", — говорится в официальном коммюнике.Предстоятель Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян выразился менее дипломатично: "В сотый раз повторяю этим жалким и убогим: мы видели более сильных. Церковь победила их и продолжила свою деятельность. Есть границы и мера. Хватит". А известный в стране священник Асогик Карапетян предложил властям "закрыть рот и не замахиваться" на ААЦ, "абсолютную национальную ценность".Изгоняющий дьяволаДоцент Российско-армянского университета Антон Евстратов считает естественным желание правительства добиться полного контроля над церковью. "ААЦ ведет деятельность, налоги от которой в казну не идут. Фактически церковная экономика существует отдельно от государства. Правительство хочет лучше контролировать их доходы и расходы", — поясняет он.Церковь же решительно настроена не только защищать свою независимость, но и укреплять влияние в стране, продолжает политолог. В частности, готова использовать угрозы властей как повод для расширения протеста."Однако с 9 мая архиепископ Баграт Галстанян так и не смог предложить последователям внятную программу действий. Люди не понимают, что и зачем они делают… Даже если сам католикос заявит, что Пашинян больше не легитимен, принципиально это ни на что не повлияет", — полагает Евстратов.Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян считает, что дело вовсе не в финансах."Пашинян не любит официальную церковь. Кроме того, он пытается резко изменить внешнеполитический курс Армении, сломать исторические нарративы, которые кажутся ему ложными. На этом пути уже подавил политическую оппозицию, следующее препятствие — церковь. Неслучайно давление на ААЦ усилилось после переговоров премьера с замглавы ЦРУ Дэвидом Коэном. Премьер-министр может выполнять заказ США", — говорит он.У священнослужителей, по его словам, изначально желания воевать с правительством не было. Однако они убеждены: если Армянская церковь пережила Сталина, то с нападками Пашиняна тем более справится.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

армения

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, азербайджан, дэвид коэн, гарегин ii, центральное разведывательное управление (цру)