"Новая цель после оппозиции". В Ереване покусились на святое
Представители ААЦ обвинили Пашиняна во лжи
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) собираются лишить налоговых льгот. Это совпало с протестами, возглавляемыми архиепископом Тавушским Багратом Галстаняном. Священнослужитель не скрывает, что сам метит в премьерское кресло. О ситуации в закавказской республике — в материале РИА Новости.
"Иностранный агент"
Пашинян назвал ААЦ "агентом влияния" и пообещал "разобраться с этой проблемой" в ближайшие месяцы. Также он намекнул, что Галстанян и его сторонники, митингующие с апреля против делимитации границы с Азербайджаном и подписания мирного договора, на самом деле не хотят государственной независимости.
© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Армении в Ереване
Заседание парламента Армении в Ереване
"Есть и другие системы управления, зачем вам правительство, зачем местное самоуправление, зачем парламент, когда есть епархии? Зачем вам десять областей? Будет у вас десять епархий", — высказался премьер.
Спикер парламента Ален Симонян поднял вопрос о налогах. "Хватит играть на наших эмоциях, истории, и, уже занимаясь политикой, собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить", — возмутился он.
Глава парламентского комитета по государственным доходам Рустам Бадасян призвал пересмотреть фискальную систему. А секретарь правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян отметил: у ААЦ могут быть полезные для государства земельные участки, которые она не использует.
© Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Армении Ален Симонян на заседании парламента Армении в Ереване
© Пресс-служба парламента Армении
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на заседании парламента Армении в Ереване
В 2023-м ААЦ перечислила в государственную казну 435 миллионов драмов (больше 1,1 миллиона долларов). Это подоходный налог (20 процентов). От остальных (например, на имущество) церковь освобождена.
Число прихожан оценивается в девять миллионов человек — почти все население плюс большая диаспора. Армения — светское государство, но церковь очень важна для общества. Конституция закрепила за ней исключительную миссию "в духовной жизни народа, в деле развития национальной культуры и сохранения самобытности".
Ангелы и демоны
У нынешнего правительства давно натянутые отношения с ААЦ. В 2018-м сторонники Пашиняна обвинили предстоятеля ААЦ католикоса Гарегина II в коррупции. Сам премьер дистанцировался от конфликта.
После Второй Карабахской войны в 2020-м церковь поддержала антиправительственные выступления, хотя активно в них не участвовала. Но в апреле этого года архиепископ Баграт Галстанян возглавил движение против делимитации армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.
© предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде после совместной трехсторонней встречи в Москве по Нагорному Карабаху. 13 октября 2021
© предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде после совместной трехсторонней встречи в Москве по Нагорному Карабаху. 13 октября 2021
Девятого мая на улицы Еревана по его призыву вышли десятки тысяч человек. Галстанян встречался с бизнесменами, представителями ликвидированной Нагорно-Карабахской республики, репатриантами. Он не скрывает, что собирается провести переговоры со всеми бывшими президентами Армении.
Архиепископ постоянно повторяет: политическую и церковную деятельность смешивать недопустимо. Он не занимается агитацией в храмах. Но, несмотря на канадское гражданство, готов занять пост премьер-министра, "если на то будет Божья воля".
© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
Светский же Ереван усиливает антицерковную риторику. Первопрестольный Эчмиадзин отбивается от обвинений.
Глава канцелярии католикосата архиепископ Аршак Хачатрян назвал ложью утверждение о неуплате налогов. И дал понять, что беспорядки спровоцировали власти: люди выступают "против односторонних территориальных уступок в Тавуше под именем демаркации".
"Необходимо, чтобы представители правительства, осознавая ответственность перед народом и родиной, задумались о роли церкви, закрепленной также конституцией, и пересмотрели политику", — говорится в официальном коммюнике.
Предстоятель Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян выразился менее дипломатично: "В сотый раз повторяю этим жалким и убогим: мы видели более сильных. Церковь победила их и продолжила свою деятельность. Есть границы и мера. Хватит". А известный в стране священник Асогик Карапетян предложил властям "закрыть рот и не замахиваться" на ААЦ, "абсолютную национальную ценность".
© Sputnik Армения — Новости/TelegramПротестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
Протестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
Изгоняющий дьявола
Доцент Российско-армянского университета Антон Евстратов считает естественным желание правительства добиться полного контроля над церковью. "ААЦ ведет деятельность, налоги от которой в казну не идут. Фактически церковная экономика существует отдельно от государства. Правительство хочет лучше контролировать их доходы и расходы", — поясняет он.
Церковь же решительно настроена не только защищать свою независимость, но и укреплять влияние в стране, продолжает политолог. В частности, готова использовать угрозы властей как повод для расширения протеста.
"Однако с 9 мая архиепископ Баграт Галстанян так и не смог предложить последователям внятную программу действий. Люди не понимают, что и зачем они делают… Даже если сам католикос заявит, что Пашинян больше не легитимен, принципиально это ни на что не повлияет", — полагает Евстратов.
© SputnikСторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян считает, что дело вовсе не в финансах.
"Пашинян не любит официальную церковь. Кроме того, он пытается резко изменить внешнеполитический курс Армении, сломать исторические нарративы, которые кажутся ему ложными. На этом пути уже подавил политическую оппозицию, следующее препятствие — церковь. Неслучайно давление на ААЦ усилилось после переговоров премьера с замглавы ЦРУ Дэвидом Коэном. Премьер-министр может выполнять заказ США", — говорит он.
У священнослужителей, по его словам, изначально желания воевать с правительством не было. Однако они убеждены: если Армянская церковь пережила Сталина, то с нападками Пашиняна тем более справится.