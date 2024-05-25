https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html
В Горном Алтае произошло землетрясение
В Горном Алтае произошло землетрясение - РИА Новости, 25.05.2024
В Горном Алтае произошло землетрясение
В Республике Алтай произошло землетрясение, обошлось без жертв, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:28
2024-05-25T06:28
2024-05-25T14:09
республика алтай
улаганский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. В Республике Алтай произошло землетрясение, обошлось без жертв, сообщил региональный главк МЧС. Подземные толчки магнитудой 3,0 зарегистрировали в 08:21 по местному времени в 14 километрах юго-западнее села Курай. "В пятидесятикилометровую зону попали пять населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов", — говорится в релизе.Погибших и пострадавших нет. Разрушения также не зарегистрированы, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240518/zemletryasenie-1946817256.html
республика алтай
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республика алтай, улаганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Республика Алтай, Улаганский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Горном Алтае произошло землетрясение
МЧС: в Республике Алтай произошло землетрясение, обошлось без жертв