https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html

В Горном Алтае произошло землетрясение

В Горном Алтае произошло землетрясение - РИА Новости, 25.05.2024

В Горном Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение, обошлось без жертв, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T06:28

2024-05-25T06:28

2024-05-25T14:09

республика алтай

улаганский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. В Республике Алтай произошло землетрясение, обошлось без жертв, сообщил региональный главк МЧС. Подземные толчки магнитудой 3,0 зарегистрировали в 08:21 по местному времени в 14 километрах юго-западнее села Курай. "В пятидесятикилометровую зону попали пять населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов", — говорится в релизе.Погибших и пострадавших нет. Разрушения также не зарегистрированы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240518/zemletryasenie-1946817256.html

республика алтай

улаганский район

россия

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республика алтай, улаганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия