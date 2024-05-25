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Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
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17:26 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948339873.html
Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского
Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского
Потеря Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что уставшие от его радикальной позиции по России страны найдут ему на замену кого-то более... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:26
2024-05-25T17:26
в мире
украина
китай
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Потеря Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что уставшие от его радикальной позиции по России страны найдут ему на замену кого-то более удобного им, пишет InfoBRICS."Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", — указывает издание.В статье отмечается, что вскоре многие западные лидеры займут позицию Китая, Венгрии и Турции, что может привести к дипломатическому разрешению украинского конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948334012.html
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в мире, украина, китай, россия, владимир зеленский, брикс, владимир путин
В мире, Украина, Китай, Россия, Владимир Зеленский, БРИКС, Владимир Путин
Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского

InfoBRICS: Запад может убрать Зеленского под предлогом его нелегитимности

© AP Photo / Roman Koksarov Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Потеря Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что уставшие от его радикальной позиции по России страны найдут ему на замену кого-то более удобного им, пишет InfoBRICS.
"Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", — указывает издание.
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В статье отмечается, что вскоре многие западные лидеры займут позицию Китая, Венгрии и Турции, что может привести к дипломатическому разрешению украинского конфликта.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
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Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности
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Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
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