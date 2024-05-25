https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948339873.html

Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского

Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024

Попытаются убрать. В Китае раскрыли просчет Зеленского

Потеря Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что уставшие от его радикальной позиции по России страны найдут ему на замену кого-то более... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:26

2024-05-25T17:26

2024-05-25T17:26

в мире

украина

китай

россия

владимир зеленский

брикс

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Потеря Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что уставшие от его радикальной позиции по России страны найдут ему на замену кого-то более удобного им, пишет InfoBRICS."Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", — указывает издание.В статье отмечается, что вскоре многие западные лидеры займут позицию Китая, Венгрии и Турции, что может привести к дипломатическому разрешению украинского конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240525/vsu-1948334012.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948294705.html

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в мире, украина, китай, россия, владимир зеленский, брикс, владимир путин