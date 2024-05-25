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Зеленский раскрыл, какие темы он поднимет на мирном саммите в Швейцарии - РИА Новости, 25.05.2024
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15:34 25.05.2024 (обновлено: 16:22 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948325947.html
Зеленский раскрыл, какие темы он поднимет на мирном саммите в Швейцарии
Зеленский раскрыл, какие темы он поднимет на мирном саммите в Швейцарии - РИА Новости, 25.05.2024
Зеленский раскрыл, какие темы он поднимет на мирном саммите в Швейцарии
На предстоящем июньском саммите по Украине Владимир Зеленский представит три из десяти пунктов своей "формулы мира", об этом он заявил в интервью изданию... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:34
2024-05-25T16:22
в мире
россия
украина
швейцария
си цзиньпин
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На предстоящем июньском саммите по Украине Владимир Зеленский представит три из десяти пунктов своей "формулы мира", об этом он заявил в интервью изданию "Орда"."Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны", — объяснил он свое решение.Зеленский оставил пункты об энергетической ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен пленными в формате "всех на всех".Глава киевского режима добавил, что опасается игнорирования будущего саммита в Швейцарии большинством лидеров стран мира и подчеркнул, что желал бы видеть на нем председателя КНР Си Цзиньпина.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948294705.html
https://ria.ru/20240525/zakharova-1948299370.html
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в мире, россия, украина, швейцария, си цзиньпин, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский раскрыл, какие темы он поднимет на мирном саммите в Швейцарии

Зеленский представит лишь три из десяти пунктов "формулы мира" в Швейцарии

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На предстоящем июньском саммите по Украине Владимир Зеленский представит три из десяти пунктов своей "формулы мира", об этом он заявил в интервью изданию "Орда".
"Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны", — объяснил он свое решение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Зеленский оставил пункты об энергетической ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен пленными в формате "всех на всех".
Глава киевского режима добавил, что опасается игнорирования будущего саммита в Швейцарии большинством лидеров стран мира и подчеркнул, что желал бы видеть на нем председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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