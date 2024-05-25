https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948317156.html
Зеленский сделал заявление на русском
Зеленский сделал заявление на русском - РИА Новости, 25.05.2024
Зеленский сделал заявление на русском
Владимир Зеленский в интервью журналистам из Средней Азии заявил, что выступает против притеснения СМИ, но при этом поддерживает блокировку российских... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:16
2024-05-25T14:16
2024-05-25T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
средняя азия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью журналистам из Средней Азии заявил, что выступает против притеснения СМИ, но при этом поддерживает блокировку российских телеканалов. Интервью велось на русском языке, широко используемом в качестве языка международного общения на постсоветском пространстве. Использовать русский для общения со среднеазиатскими журналистами, выступавший в русскоязычных шоу Зеленский согласился, по его словам, только потому что журналисты "не из России". "Закрывать СМИ - это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы - максимально", - заявил Зеленский в ответ на вопрос о вещании российских СМИ в странах Средней Азии. Запись интервью опубликована на Youtube-канале "Орда.News". На вопрос о сомнениях в своей легитимности на фоне истекших 20 мая полномочиях Зеленский заявил, что "его это не сильно беспокоит". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916823967.html
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в мире, средняя азия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Средняя Азия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление на русском
Зеленский на русском выступил за блокировку телеканалов РФ
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью журналистам из Средней Азии заявил, что выступает против притеснения СМИ, но при этом поддерживает блокировку российских телеканалов.
Интервью велось на русском языке, широко используемом в качестве языка международного общения на постсоветском пространстве. Использовать русский для общения со среднеазиатскими журналистами, выступавший в русскоязычных шоу Зеленский согласился, по его словам, только потому что журналисты "не из России".
"Закрывать СМИ - это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы - максимально", - заявил Зеленский в ответ на вопрос о вещании российских СМИ в странах Средней Азии. Запись интервью опубликована на Youtube-канале "Орда.News".
На вопрос о сомнениях в своей легитимности на фоне истекших 20 мая полномочиях Зеленский заявил, что "его это не сильно беспокоит".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины
в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".