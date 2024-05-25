Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 25.05.2024 (обновлено: 12:43 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности - РИА Новости, 25.05.2024
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности
Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:40
2024-05-25T12:43
русский язык в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий."Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал он, отсылая к конституции Украины.В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русский язык в мире, украина, владимир зеленский
Русский язык в мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности

Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его легитимности

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал он, отсылая к конституции Украины.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной
5 марта, 23:08
В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая
21 мая, 03:44
 
Русский язык в миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала