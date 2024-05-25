https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html

Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности

Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности - РИА Новости, 25.05.2024

Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности

Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:40

2024-05-25T12:40

2024-05-25T12:43

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий."Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал он, отсылая к конституции Украины.В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html

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русский язык в мире, украина, владимир зеленский