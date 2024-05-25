https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности - РИА Новости, 25.05.2024
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности
Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:40
2024-05-25T12:40
2024-05-25T12:43
русский язык в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий."Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал он, отсылая к конституции Украины.В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский язык в мире, украина, владимир зеленский
Русский язык в мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности
Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его легитимности
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда
", что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал он, отсылая к конституции Украины.
В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.