https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948294705.html

Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского

Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024

Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского

Мирная инициатива Бразилии и Китая по украинскому конфликту, а также отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:13

2024-05-25T10:13

2024-05-25T10:15

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирная инициатива Бразилии и Китая по украинскому конфликту, а также отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского, передает Bloomberg."Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит", — пишет издание.Так, в пятницу Бразилия и Китай объявили о своей идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. И одновременно с этим стало известно, что Байден не поедет на швейцарский саммит, указывается в статье.Издание пишет, эта ситуация бросает тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва. Совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947501734.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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в мире, украина, россия, бразилия, владимир зеленский, джо байден