"Лучше прячься". Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, который написал, что президент России якобы боится организованной по запросу Киева "мирной конференции" в Швейцарии.
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"Зеленский, ты опять употреблял? Каким образом ты хочешь достичь мира со своим противником, как ты заявляешь, если ты с ним не разговариваешь?" — с недоумением спросил Steve.
"О, так тебя переизбрали?" — поинтересовался у потерявшего легитимность Зеленского Buck Black.
"Ты боишься. <...> Только в X ты такой смельчак. <...> Лучше продолжай прятаться. Твоя так называемая мирная конференция нужна исключительно для того, чтобы поклянчить денег у Запада. Там не будет ни одного реально важного политика", — разоблачил Зеленского Mira D.
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) предлагал переговоры буквально сегодня, а ты просто вор и мошенник", — заметил NoToWoke.
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"Путина не волнует, что решат в Швейцарии. <...> Проблем у тебя только прибавится", — считает salvatore di franco.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. По мнению Владимира Путина, одной из целей конференции станет подтверждение легитимности Владимира Зеленского спонсорами киевского режима.