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"Лучше прячься". Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 25.05.2024
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06:30 25.05.2024 (обновлено: 10:31 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948280311.html
"Лучше прячься". Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети
"Лучше прячься". Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 25.05.2024
"Лучше прячься". Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, который написал, что президент России якобы боится организованной по запросу Киева "мирной... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:30
2024-05-25T10:31
в мире
россия
украина
швейцария
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, который написал, что президент России якобы боится организованной по запросу Киева "мирной конференции" в Швейцарии.&quot;Зеленский, ты опять употреблял? Каким образом ты хочешь достичь мира со своим противником, как ты заявляешь, если ты с ним не разговариваешь?&quot; — с недоумением спросил Steve."О, так тебя переизбрали?" — поинтересовался у потерявшего легитимность Зеленского Buck Black."Ты боишься. &lt;...&gt; Только в X ты такой смельчак. &lt;...&gt; Лучше продолжай прятаться. Твоя так называемая мирная конференция нужна исключительно для того, чтобы поклянчить денег у Запада. Там не будет ни одного реально важного политика", — разоблачил Зеленского Mira D."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) предлагал переговоры буквально сегодня, а ты просто вор и мошенник", — заметил NoToWoke."Путина не волнует, что решат в Швейцарии. &lt;...&gt; Проблем у тебя только прибавится", — считает salvatore di franco.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. По мнению Владимира Путина, одной из целей конференции станет подтверждение легитимности Владимира Зеленского спонсорами киевского режима.
https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html
https://ria.ru/20240525/putin-1948276862.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Лучше прячься". Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, который написал, что президент России якобы боится организованной по запросу Киева "мирной конференции" в Швейцарии.
«

"Зеленский, ты опять употреблял? Каким образом ты хочешь достичь мира со своим противником, как ты заявляешь, если ты с ним не разговариваешь?" — с недоумением спросил Steve.

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"О, так тебя переизбрали?" — поинтересовался у потерявшего легитимность Зеленского Buck Black.
"Ты боишься. <...> Только в X ты такой смельчак. <...> Лучше продолжай прятаться. Твоя так называемая мирная конференция нужна исключительно для того, чтобы поклянчить денег у Запада. Там не будет ни одного реально важного политика", — разоблачил Зеленского Mira D.
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) предлагал переговоры буквально сегодня, а ты просто вор и мошенник", — заметил NoToWoke.
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«
"Путина не волнует, что решат в Швейцарии. <...> Проблем у тебя только прибавится", — считает salvatore di franco.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. По мнению Владимира Путина, одной из целей конференции станет подтверждение легитимности Владимира Зеленского спонсорами киевского режима.
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