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Блинкен обсудил с Бербок сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 25.05.2024
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02:26 25.05.2024 (обновлено: 02:27 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zapad-1948273572.html
Блинкен обсудил с Бербок сотрудничество России и Китая
Блинкен обсудил с Бербок сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 25.05.2024
Блинкен обсудил с Бербок сотрудничество России и Китая
Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок поддержку, которую Китай якобы оказывает оборонной промышленности России, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T02:26
2024-05-25T02:27
в мире
китай
россия
украина
энтони блинкен
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нато
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок поддержку, которую Китай якобы оказывает оборонной промышленности России, сообщил госдепартамент. Американцы утверждают, что Россия якобы получает из Китая львиную долю станков и микроэлектроники, которые используются в производстве вооружений, и грозят ужесточением санкций в координации с европейскими союзниками. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Бербок подтвердили поддержку Украины... и обсудили вызовы со стороны Китайской Народной Республики, в том числе поддержку, которую КНР оказывает российскому военно-промышленному комплексу", - сказано в пресс-релизе. Еще одной темой разговора стала ситуация в секторе Газа - работа, целью которой являются прекращение огня и освобождение заложников, а также расширение гуманитарной помощи. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить. МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
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в мире, китай, россия, украина, энтони блинкен, анналена бербок, сергей лавров, нато
В мире, Китай, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Анналена Бербок, Сергей Лавров, НАТО
Блинкен обсудил с Бербок сотрудничество России и Китая

Блинкен обсудил с Бербок якобы поддержку КНР оборонной промышленности России

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок поддержку, которую Китай якобы оказывает оборонной промышленности России, сообщил госдепартамент.
Американцы утверждают, что Россия якобы получает из Китая львиную долю станков и микроэлектроники, которые используются в производстве вооружений, и грозят ужесточением санкций в координации с европейскими союзниками.
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
20 мая, 19:18
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Бербок подтвердили поддержку Украины... и обсудили вызовы со стороны Китайской Народной Республики, в том числе поддержку, которую КНР оказывает российскому военно-промышленному комплексу", - сказано в пресс-релизе.
Еще одной темой разговора стала ситуация в секторе Газа - работа, целью которой являются прекращение огня и освобождение заложников, а также расширение гуманитарной помощи.
В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 08:00
МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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В миреКитайРоссияУкраинаЭнтони БлинкенАнналена БербокСергей ЛавровНАТО
 
 
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