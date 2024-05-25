Блинкен обсудил с Бербок сотрудничество России и Китая
Блинкен обсудил с Бербок якобы поддержку КНР оборонной промышленности России
© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок поддержку, которую Китай якобы оказывает оборонной промышленности России, сообщил госдепартамент.
Американцы утверждают, что Россия якобы получает из Китая львиную долю станков и микроэлектроники, которые используются в производстве вооружений, и грозят ужесточением санкций в координации с европейскими союзниками.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Бербок подтвердили поддержку Украины... и обсудили вызовы со стороны Китайской Народной Республики, в том числе поддержку, которую КНР оказывает российскому военно-промышленному комплексу", - сказано в пресс-релизе.
Еще одной темой разговора стала ситуация в секторе Газа - работа, целью которой являются прекращение огня и освобождение заложников, а также расширение гуманитарной помощи.
В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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