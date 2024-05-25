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Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 25.05.2024
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11:19 25.05.2024 (обновлено: 14:55 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zakharova-1948299370.html
Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по России
Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 25.05.2024
Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по России
Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием должен стать сигналом для тех, кто... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:19
2024-05-25T14:55
в мире
россия
украина
швейцария
йенс столтенберг
мария захарова
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием должен стать сигналом для тех, кто планирует посетить саммит в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", — написала дипломат.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, намерены сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
https://ria.ru/20240524/zakharova-1948262546.html
https://ria.ru/20240524/putin-1948208532.html
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в мире, россия, украина, швейцария, йенс столтенберг, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Йенс Столтенберг, Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по России

Захарова напомнила участникам саммита в Швейцарии заявление главы НАТО о РФ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием должен стать сигналом для тех, кто планирует посетить саммит в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", — написала дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии
Вчера, 23:00
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, намерены сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии
Вчера, 18:00
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияЙенс СтолтенбергМария Захарова
 
 
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