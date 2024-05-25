https://ria.ru/20240525/zaderzhanie-1948275556.html
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка - РИА Новости, 25.05.2024
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка
Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:13
2024-05-25T03:13
2024-05-25T03:13
происшествия
россия
владивосток
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале. В пятницу ведомство информировало о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным СУСК, ребенок умер от удушения веревочной качелей, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Региональным СК по подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре "Семицветик" задержана индивидуальный предприниматель - Оксана Суханова", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, информирует СК РФ.
https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948178884.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка
СК задержал ИП после гибели ребенка в развлекательном центре во Владивостоке