https://ria.ru/20240525/zaderzhanie-1948275556.html

Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка

Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка - РИА Новости, 25.05.2024

Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка

Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T03:13

2024-05-25T03:13

2024-05-25T03:13

происшествия

россия

владивосток

приморский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале. В пятницу ведомство информировало о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным СУСК, ребенок умер от удушения веревочной качелей, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Региональным СК по подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре "Семицветик" задержана индивидуальный предприниматель - Оксана Суханова", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, информирует СК РФ.

https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948178884.html

https://ria.ru/20240524/delo-1948255816.html

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владивосток

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)