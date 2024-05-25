Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/zaderzhanie-1948275556.html
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка - РИА Новости, 25.05.2024
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка
Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:13
2024-05-25T03:13
происшествия
россия
владивосток
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале. В пятницу ведомство информировало о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным СУСК, ребенок умер от удушения веревочной качелей, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Региональным СК по подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре "Семицветик" задержана индивидуальный предприниматель - Оксана Суханова", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, информирует СК РФ.
https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948178884.html
https://ria.ru/20240524/delo-1948255816.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке задержали предпринимателя после гибели ребенка

СК задержал ИП после гибели ребенка в развлекательном центре во Владивостоке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Индивидуального предпринимателя задержали после гибели семилетнего ребенка в развлекательном центре во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале.
В пятницу ведомство информировало о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным СУСК, ребенок умер от удушения веревочной качелей, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия пожара в селе Алтышево в Чувашии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Вчера, 16:52
"Региональным СК по подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре "Семицветик" задержана индивидуальный предприниматель - Оксана Суханова", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, информирует СК РФ.
Знак Купание запрещено - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Анапе школьник утонул, пытаясь достать упавшую обувь
Вчера, 21:45
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала