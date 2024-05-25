https://ria.ru/20240525/vzryvy-1948332901.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.05.2024

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове снова гремят взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:29

2024-05-25T16:29

2024-05-25T16:47

в мире

харьков

харьковская область

специальная военная операция на украине

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Харькове снова гремят взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Взрывы в городе!" — написал он. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области уже почти восемь часов. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

харьков

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, харьковская область, украина