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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.05.2024
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове снова гремят взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:29
2024-05-25T16:29
2024-05-25T16:47
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Харькове снова гремят взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Взрывы в городе!" — написал он. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области уже почти восемь часов. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги