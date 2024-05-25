https://ria.ru/20240525/vzryv-1948361926.html
СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве
СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве - РИА Новости, 25.05.2024
СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве
Следователи в Саратове проверяют сообщение о гибели человека якобы при взрыве гранаты, сообщили в областном СУСК. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:18
2024-05-25T20:18
2024-05-25T20:18
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение о гибели человека якобы при взрыве гранаты, сообщили в областном СУСК. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что при взрыве гранаты в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Соколовогорская один человек погиб, ещё один пострадал. "Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины", - сказали журналистам в СУСК.
https://ria.ru/20240503/sk-1943728925.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве
СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве гранаты