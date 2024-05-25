https://ria.ru/20240525/vzryv-1948361926.html

СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве

СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве - РИА Новости, 25.05.2024

СК в Саратове проверит сообщение о гибели человека при взрыве

Следователи в Саратове проверяют сообщение о гибели человека якобы при взрыве гранаты, сообщили в областном СУСК. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:18

2024-05-25T20:18

2024-05-25T20:18

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение о гибели человека якобы при взрыве гранаты, сообщили в областном СУСК. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что при взрыве гранаты в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Соколовогорская один человек погиб, ещё один пострадал. "Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины", - сказали журналистам в СУСК.

https://ria.ru/20240503/sk-1943728925.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)