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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове - РИА Новости, 25.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна", со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:11
2024-05-25T14:11
2024-05-25T14:11
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна", со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.57 мск, в Киеве, а также в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.
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в мире, чернигов, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
"Страна": в Чернигове на севере Украины прогремел взрыв