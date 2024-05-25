https://ria.ru/20240525/vzryv-1948316783.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове - РИА Новости, 25.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна", со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:11

2024-05-25T14:11

2024-05-25T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

чернигов

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938424104_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_4254c12c3ad13bd12af1858d8b7b7a82.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна", со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.57 мск, в Киеве, а также в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

чернигов

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чернигов, украина, киев