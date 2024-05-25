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В Харькове прогремел еще один взрыв
В Харькове прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 25.05.2024
В Харькове прогремел еще один взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о еще одном взрыве в городе. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:08
2024-05-25T12:08
2024-05-25T12:09
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о еще одном взрыве в городе. Ранее в субботу Терехов сообщал об ударе корректируемыми авиабомбами по окраинам Харькова. "Снова громко в Харькове", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.59 мск, в Харьковской области уже более трех часов звучит воздушная тревога.
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харьков, харьковская область, в мире, украина
Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Харькове прогремел еще один взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о новом взрыве в городе