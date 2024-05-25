https://ria.ru/20240525/vzryv-1948299503.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в одном из районов города. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:19

2024-05-25T11:19

2024-05-25T11:20

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в одном из районов города. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.52 мск, в Харьковской области уже почти два часа звучит воздушная тревога. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова, предварительно речь шла о "Северной Салтовке". Позднее Терехов уточнил, что взрыв был в пригороде Харькова.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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