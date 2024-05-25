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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.05.2024
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11:19 25.05.2024 (обновлено: 11:20 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/vzryv-1948299503.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в одном из районов города. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:19
2024-05-25T11:20
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в одном из районов города. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.52 мск, в Харьковской области уже почти два часа звучит воздушная тревога. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова, предварительно речь шла о "Северной Салтовке". Позднее Терехов уточнил, что взрыв был в пригороде Харькова.
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харьков, харьковская область, в мире, украина
Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в одном из районов города

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в одном из районов города.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.52 мск, в Харьковской области уже почти два часа звучит воздушная тревога.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова, предварительно речь шла о "Северной Салтовке".
Позднее Терехов уточнил, что взрыв был в пригороде Харькова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьВ миреУкраина
 
 
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