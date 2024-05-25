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Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации
Ситуация для ВСУ становится критической, так как украинцы не могут отбивать атаки российской армии, рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:24
2024-05-25T14:24
2024-05-25T14:39
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация для ВСУ становится критической, так как украинцы не могут отбивать атаки российской армии, рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью The New York Times."Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей", — поделился он.Солдат добавил, что обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остается иного выбора, кроме отступления.Федоренко считает, что такими темпами российская армия возьмет окрестности Часов Яра за пару недель.В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://ria.ru/20240524/starlink--1948062802.html
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации
Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС РФ равняют позиции ВСУ с землей