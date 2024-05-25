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Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
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14:24 25.05.2024 (обновлено: 14:39 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/vsu-1948318111.html
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации
Ситуация для ВСУ становится критической, так как украинцы не могут отбивать атаки российской армии, рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:24
2024-05-25T14:39
в мире
часов яр
донецкая народная республика
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация для ВСУ становится критической, так как украинцы не могут отбивать атаки российской армии, рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью The New York Times."Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей", — поделился он.Солдат добавил, что обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остается иного выбора, кроме отступления.Федоренко считает, что такими темпами российская армия возьмет окрестности Часов Яра за пару недель.В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://ria.ru/20240524/starlink--1948062802.html
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации

Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС РФ равняют позиции ВСУ с землей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация для ВСУ становится критической, так как украинцы не могут отбивать атаки российской армии, рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью The New York Times.
"Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей", — поделился он.
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Солдат добавил, что обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остается иного выбора, кроме отступления.
Федоренко считает, что такими темпами российская армия возьмет окрестности Часов Яра за пару недель.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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