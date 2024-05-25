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Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита - РИА Новости, 25.05.2024
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01:07 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/vizit-1948271131.html
Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита
Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита - РИА Новости, 25.05.2024
Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко успели провести короткую беседу у трапа самолета перед окончанием визита российского... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T01:07
2024-05-25T01:07
белоруссия
минск
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко успели провести короткую беседу у трапа самолета перед окончанием визита российского лидера в Минск, соответствующий видеоролик опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". На кадрах видно, как Путин и Лукашенко вместе прибывают на взлетно-посадочную полосу и проходят по красной ковровой дорожке к трапу. В этот момент лидеры государств успели провести краткую беседу, затем последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие. "Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета", - говорится в тексте к опубликованному видео. Ранее "Пул Первого" сообщал, что официальный визит Путина в Белоруссию завершен, а Лукашенко лично провожал российского президента в аэропорт Минска.
https://ria.ru/20240524/putin-1948204033.html
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белоруссия, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита

"Пул Первого": Путин и Лукашенко провели короткую беседу у трапа самолета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко успели провести короткую беседу у трапа самолета перед окончанием визита российского лидера в Минск, соответствующий видеоролик опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
На кадрах видно, как Путин и Лукашенко вместе прибывают на взлетно-посадочную полосу и проходят по красной ковровой дорожке к трапу. В этот момент лидеры государств успели провести краткую беседу, затем последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие.
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"Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета", - говорится в тексте к опубликованному видео.
Ранее "Пул Первого" сообщал, что официальный визит Путина в Белоруссию завершен, а Лукашенко лично провожал российского президента в аэропорт Минска.
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