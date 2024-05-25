https://ria.ru/20240525/vizit-1948271131.html

Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита

Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита - РИА Новости, 25.05.2024

Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко успели провести короткую беседу у трапа самолета перед окончанием визита российского... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T01:07

2024-05-25T01:07

2024-05-25T01:07

белоруссия

минск

россия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко успели провести короткую беседу у трапа самолета перед окончанием визита российского лидера в Минск, соответствующий видеоролик опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". На кадрах видно, как Путин и Лукашенко вместе прибывают на взлетно-посадочную полосу и проходят по красной ковровой дорожке к трапу. В этот момент лидеры государств успели провести краткую беседу, затем последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие. "Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета", - говорится в тексте к опубликованному видео. Ранее "Пул Первого" сообщал, что официальный визит Путина в Белоруссию завершен, а Лукашенко лично провожал российского президента в аэропорт Минска.

https://ria.ru/20240524/putin-1948204033.html

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белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире