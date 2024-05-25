https://ria.ru/20240525/vino-1948269298.html

Винодельня "Фанагория" собрала первый урожай винограда на грязевых вулканах

Винодельня "Фанагория" собрала первый урожай винограда на грязевых вулканах - РИА Новости, 25.05.2024

Винодельня "Фанагория" собрала первый урожай винограда на грязевых вулканах

Винодельня "Фанагория" собрала первый урожай винограда, выращенного на склонах одного из грязевых вулканов Таманского полуострова, подобное производство... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:40

2024-05-25T00:40

2024-05-25T00:40

россия

таманский полуостров

фанагория

экономика

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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Винодельня "Фанагория" собрала первый урожай винограда, выращенного на склонах одного из грязевых вулканов Таманского полуострова, подобное производство лимитированной линейки вина станет первым в России, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию премиального направления компании Игорь Сердюк. По его словам, грязевые вулканы на берегу Таманского залива известны с древних времен – еще в VI веке до нашей эры основывавшие здесь свои колонии греки связывали их с культом богини плодородия. Грязь, выплескивавшаяся из жерл и стекавшая по склонам вулканов, во многом определила минеральный характер таманских терруаров. Собеседник агентства добавил, что эти вулканы имеют пологие склоны, поэтому на них всегда было "соблазнительно попробовать выращивать виноград", однако до недавнего времени такая земля считалась не "виноградопригодной" из-за высокой концентрации солей. "Но мы с вами живем в эпоху новейшего виноделия, которое меньше боится соленых почв", - сказал Сердюк. "Посадка этих виноградников произошла четыре года назад. Первый пригодный для качественного виноделия урожай мы получили в 2023 году и сейчас заложили вино на выдержку. Первые дегустации дали очень интересные результаты и обнадежили нас. Мы считаем, что это будет неожиданный по своей плотности и концентрации уровень вина, который обещает прорыв в области элитарного виноделия. Оценить состояние вина после первого этапа выдержки в дубовых бочках мы сможем, наверное, ближе к осени", - отметив Сердюк, указав, что подобный эксперимент стал первым в России и, возможно, не имеет аналогов в мире. Посадить виноградники на склоне вулкана, по его словам, стало возможно благодаря системе подбора подвойно-привойных пар, где привой – это верхняя часть, а подвой – нижняя часть корневой системы. Такие корневые системы имеют устойчивость к разным типам почвы, некоторые из них дают возможность выращивать виноград на засоленных почвах. "Мы использовали плотную посадку на территории 22 гектаров. На одном склоне недействующего вулкана мы посадили несколько нам интересных сортов: Каберне Совиньон, Мерло и отечественный автохтонный сорт – Красностоп. Сейчас вопрос состоит в том, возможно ли будет из этого винограда сделать самостоятельное вино, или оно станет частью другого бленда", – сообщил собеседник агентства, добавив, что производство будет иметь промышленный масштаб, а продукт станет лимитированным направлением.

https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html

https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html

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россия, таманский полуостров, фанагория, экономика