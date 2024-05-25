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Блокируют все. На Западе пожаловались на сильного союзника России - РИА Новости, 25.05.2024
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09:07 25.05.2024 (обновлено: 09:09 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/vengriya-1948288509.html
Блокируют все. На Западе пожаловались на сильного союзника России
Блокируют все. На Западе пожаловались на сильного союзника России - РИА Новости, 25.05.2024
Блокируют все. На Западе пожаловались на сильного союзника России
Венгрия препятствует попыткам Еврсоюза использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине, передает Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:07
2024-05-25T09:09
россия
украина
венгрия
сергей лавров
евросоюз
вооруженные силы украины
g7
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Венгрия препятствует попыткам Еврсоюза использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине, передает Financial Times со ссылкой на источники."На данный момент они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — поделился один из собеседников издания.ЕС предлагал Будапешту сделку, согласно которой их доля брюссельских средств не будет использована для закупки оружия на нужды ВСУ, рассказал второй источник. По его словам, благодаря этому Орбан не наложил вето на продвигаемый ЕС механизм, но начал создавать проволочки в процессе.Дипломаты выразили надежду, что консенсус будет достигнут к июлю, когда настанет срок первой выплаты.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".
https://ria.ru/20240524/es-1948053304.html
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html
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россия, украина, венгрия, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, g7
Россия, Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, G7
Блокируют все. На Западе пожаловались на сильного союзника России

FT: Венгрия мешает ЕС отправить прибыль от замороженных активов России ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Венгрия препятствует попыткам Еврсоюза использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине, передает Financial Times со ссылкой на источники.
"На данный момент они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — поделился один из собеседников издания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ
Вчера, 09:31
ЕС предлагал Будапешту сделку, согласно которой их доля брюссельских средств не будет использована для закупки оружия на нужды ВСУ, рассказал второй источник. По его словам, благодаря этому Орбан не наложил вето на продвигаемый ЕС механизм, но начал создавать проволочки в процессе.
Дипломаты выразили надежду, что консенсус будет достигнут к июлю, когда настанет срок первой выплаты.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России
21 мая, 09:35
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".
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В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами
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РоссияУкраинаВенгрияСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы УкраиныG7
 
 
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