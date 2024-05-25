https://ria.ru/20240525/ukraine-1948342580.html

Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ

Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ - РИА Новости, 25.05.2024

Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ

СБУ начала проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области, которые не выехали в связи с продвижением России, рассказала РИА Новости жительница... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:51

2024-05-25T17:51

2024-05-25T17:51

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виталий ганчев

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. СБУ начала проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области, которые не выехали в связи с продвижением России, рассказала РИА Новости жительница подконтрольной Киеву территории региона. "Мне и остальным жителям, которые не выехали из села, устраивали два дня допросы в СБУ. Спрашивали, какие у меня связи с Россией, что я делала во время "оккупации", почему осталась. Запугивали. Я ответила, что при России меня не трогали", - сравнила отношение к ней украинских спецслужб жительница подконтрольной Киеву Харьковской области. Она попросила не называть свое имя из соображений безопасности. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

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россия, харьковская область, киев, виталий ганчев, владимир путин, служба безопасности украины, в мире