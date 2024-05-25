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Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ukraine-1948342580.html
Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ
Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ - РИА Новости, 25.05.2024
Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ
СБУ начала проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области, которые не выехали в связи с продвижением России, рассказала РИА Новости жительница... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:51
2024-05-25T17:51
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
киев
виталий ганчев
владимир путин
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. СБУ начала проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области, которые не выехали в связи с продвижением России, рассказала РИА Новости жительница подконтрольной Киеву территории региона. "Мне и остальным жителям, которые не выехали из села, устраивали два дня допросы в СБУ. Спрашивали, какие у меня связи с Россией, что я делала во время "оккупации", почему осталась. Запугивали. Я ответила, что при России меня не трогали", - сравнила отношение к ней украинских спецслужб жительница подконтрольной Киеву Харьковской области. Она попросила не называть свое имя из соображений безопасности. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
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россия, харьковская область, киев, виталий ганчев, владимир путин, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Киев, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, В мире
Жители прифронтовых районов Харьковской области рассказали о допросах СБУ

Очевидцы: СБУ начала проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. СБУ начала проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области, которые не выехали в связи с продвижением России, рассказала РИА Новости жительница подконтрольной Киеву территории региона.
"Мне и остальным жителям, которые не выехали из села, устраивали два дня допросы в СБУ. Спрашивали, какие у меня связи с Россией, что я делала во время "оккупации", почему осталась. Запугивали. Я ответила, что при России меня не трогали", - сравнила отношение к ней украинских спецслужб жительница подконтрольной Киеву Харьковской области.
Она попросила не называть свое имя из соображений безопасности.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКиевВиталий ГанчевВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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