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Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948323835.html
Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе
Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе - РИА Новости, 25.05.2024
Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе
Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком, сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы страны. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:23
2024-05-25T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
молдавия
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком, сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы страны. "Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе", - говорится в сообщении Госпогранслужбы. Сообщается, что 28-летний одессит пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии, "вооружившись" детским плавсредством с изображением популярного героя комиксов и ластами. Отряд пограничников задержал его, составлен протокол об административном правонарушении. Ранее украинские СМИ сообщили о пограничнике в Одесской области, который сбежал в Молдавию во время патрулирования границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925331974.html
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
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в мире, украина, одесса, молдавия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Молдавия, Владимир Зеленский
Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе

Житель Одессы пытался уплыть с Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком

© Фото : ДПСУЖитель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном детском матрасе
Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном детском матрасе - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : ДПСУ
Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном детском матрасе
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком, сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы страны.
"Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
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Сообщается, что 28-летний одессит пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии, "вооружившись" детским плавсредством с изображением популярного героя комиксов и ластами.
Отряд пограничников задержал его, составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее украинские СМИ сообщили о пограничнике в Одесской области, который сбежал в Молдавию во время патрулирования границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаМолдавияВладимир Зеленский
 
 
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