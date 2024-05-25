https://ria.ru/20240525/ukraina-1948323835.html

Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе

Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе - РИА Новости, 25.05.2024

Житель Одессы пытался уплыть с Украины на детском надувном матрасе

Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком, сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы страны. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:23

2024-05-25T15:23

2024-05-25T15:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком, сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы страны. "Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе", - говорится в сообщении Госпогранслужбы. Сообщается, что 28-летний одессит пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии, "вооружившись" детским плавсредством с изображением популярного героя комиксов и ластами. Отряд пограничников задержал его, составлен протокол об административном правонарушении. Ранее украинские СМИ сообщили о пограничнике в Одесской области, который сбежал в Молдавию во время патрулирования границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925331974.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, молдавия, владимир зеленский