Рейтинг@Mail.ru
Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 25.05.2024 (обновлено: 11:09 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948292454.html
Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО
Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2024
Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО
Солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет Al Mayadeen. "Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:47
2024-05-25T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет Al Mayadeen. "Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления. "Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены", — пишет издание. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948286823.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО

Al Mayadeen: солдаты ВСУ бегут от наступления ВС РФ в ДНР

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет Al Mayadeen.

"Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине
09:30
В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления.

"Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены", — пишет издание.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ
08:47
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала