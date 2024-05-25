Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО
Al Mayadeen: солдаты ВСУ бегут от наступления ВС РФ в ДНР
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет Al Mayadeen.
"Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации.
"Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления.
"Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены", — пишет издание.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
"Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены", — пишет издание.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
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