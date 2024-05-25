https://ria.ru/20240525/ukraina-1948292454.html

Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО

Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2024

Это произошло. Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО

Солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет Al Mayadeen. "Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:47

2024-05-25T09:47

2024-05-25T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет Al Mayadeen. "Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления. "Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены", — пишет издание. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948286823.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия