https://ria.ru/20240525/ukraina-1948267473.html
Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным
Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным - РИА Новости, 25.05.2024
Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным
Американский конгрессмен Томас Масси заявил РИА Новости, что считает аморальным продолжение финансирования конфликта на Украине, если оно ведет к... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:12
2024-05-25T00:12
2024-05-25T00:53
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Американский конгрессмен Томас Масси заявил РИА Новости, что считает аморальным продолжение финансирования конфликта на Украине, если оно ведет к "перемалыванию" людей с обеих сторон, а не к мирному урегулированию. "Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - сказал республиканец, представляющий штат Кентукки. Конгрессмен подчеркнул, что при таком сценарии в конфликте "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди". "Я считаю аморальным перемалывать людей в этой войне с обеих сторон", - резюмировал американский законодатель. Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.
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В мире, Украина, Кентукки, США
Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным
Конгрессмен назвал аморальным выделение средств на перемалывание людей Киевом