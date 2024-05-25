https://ria.ru/20240525/ukraina-1948267473.html

Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным

Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным - РИА Новости, 25.05.2024

Конгрессмен назвал финансирование конфликта на Украине аморальным

Американский конгрессмен Томас Масси заявил РИА Новости, что считает аморальным продолжение финансирования конфликта на Украине, если оно ведет к... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:12

2024-05-25T00:12

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Американский конгрессмен Томас Масси заявил РИА Новости, что считает аморальным продолжение финансирования конфликта на Украине, если оно ведет к "перемалыванию" людей с обеих сторон, а не к мирному урегулированию. "Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - сказал республиканец, представляющий штат Кентукки. Конгрессмен подчеркнул, что при таком сценарии в конфликте "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди". "Я считаю аморальным перемалывать людей в этой войне с обеих сторон", - резюмировал американский законодатель. Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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