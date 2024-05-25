https://ria.ru/20240525/uklonisty-1948380174.html

Сбежавшие в Венгрию украинцы пожаловались на мобилизацию прямо на улице

Сбежавшие в Венгрию украинцы пожаловались на мобилизацию прямо на улице - РИА Новости, 25.05.2024

Сбежавшие в Венгрию украинцы пожаловались на мобилизацию прямо на улице

Сбежавшие в Венгрию украинские военнообязанные боятся, что их вернут обратно, и жалуются, что на Украине людей забирают на фронт прямо с улицы, сообщает... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:29

2024-05-25T23:29

2024-05-25T23:29

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специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 25 мая - РИА Новости. Сбежавшие в Венгрию украинские военнообязанные боятся, что их вернут обратно, и жалуются, что на Украине людей забирают на фронт прямо с улицы, сообщает венгерский портал tenyek.hu, который поговорил с тремя украинскими уклонистами. "Я боюсь, что меня найдут и заберут обратно на Украину... Думаю, что Венгрия украинцев не будет возвращать, но если Украина как-то все же устроит наше возвращение, то я, конечно, боюсь", - сказал один из собеседников портала. Все три украинца рассказали, что им приходилось прятаться от военкомов и полиции, поскольку "в армию по новому закону можно призывать и гражданских". "Полицейские или военные останавливают людей на улице, берут у них документы, а затем забирают их самих. А тех, кто не предъявляет документы, сразу бросают в автобус, затем отвозят в какой-нибудь военный лагерь, где после очень короткой подготовки сразу отправляют на фронт", - рассказал другой. По статистике, которую приводит портал, на фронте украинский военный проводит в среднем три часа, поэтому мобилизация "означает верную смерть". "Я не думаю, что на фронте есть шанс выжить. Там сразу, как только вы туда попадаешь, сложно, оттуда понимаешь, что не вернешься. Оттуда тебя только привезут домой, но и это не точно", - отметил третий. Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто