https://ria.ru/20240525/ucheniya-1948338703.html

США выразили обеспокоенность военными учениями Китая вблизи Тайваня

США выразили обеспокоенность военными учениями Китая вблизи Тайваня - РИА Новости, 25.05.2024

США выразили обеспокоенность военными учениями Китая вблизи Тайваня

США глубоко обеспокоены военными учениями армии Китая вблизи Тайваня и призывают Пекин к сдержанности, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:17

2024-05-25T17:17

2024-05-25T17:29

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сша

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

пекин

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США глубоко обеспокоены военными учениями армии Китая вблизи Тайваня и призывают Пекин к сдержанности, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."США глубоко обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе и в районах вокруг Тайваня. Мы внимательно следим за действиями Китая и координируем наши шаги с союзниками и партнерами в отношении наших общих проблем", - сказал Миллер, чье заявление обнародовало американское дипведомство.Как подчеркнул дипломат, Вашингтон призывает Пекин к сдержанности и считает недопустимым использование смены администрации на Тайване в качестве предлога для любых военных провокаций. По словам Миллера, подобные действия со стороны КНР чреваты эскалацией и подрывом "давних норм, которые позволяли десятилетиями поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе"."США по-прежнему привержены своей давней политике "одного Китая" и руководствуются Законом об отношениях с Тайванем и тремя совместными коммюнике", - указал Миллер.Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск.Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240523/kitay-1947966754.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html

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китай

тайвань

пекин

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в мире, сша, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая, пекин