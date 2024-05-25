https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html

В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом

В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом - РИА Новости, 25.05.2024

В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом

Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:58

2024-05-25T23:58

2024-05-25T23:58

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самара

самарская область

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САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Самарской области в своём Telegram-канале. По версии следователей, ночью в субботу подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте преступления. "Следственным отделом по Промышленному району города Самары задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства. В видеоролике, размещённом управлением, задержанный подтвердил причастность к преступлению. Мотивы мужчины не раскрываются. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы.

https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html

россия

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происшествия, россия, самара, самарская область