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В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом - РИА Новости, 25.05.2024
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23:58 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом - РИА Новости, 25.05.2024
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом
Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:58
2024-05-25T23:58
происшествия
россия
самара
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САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Самарской области в своём Telegram-канале. По версии следователей, ночью в субботу подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте преступления. "Следственным отделом по Промышленному району города Самары задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства. В видеоролике, размещённом управлением, задержанный подтвердил причастность к преступлению. Мотивы мужчины не раскрываются. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы.
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происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом

В Самаре задержали мужчину, нанесшего 60 ударов ножом 17-летней девушке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Самарской области в своём Telegram-канале.
По версии следователей, ночью в субботу подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте преступления.
"Следственным отделом по Промышленному району города Самары задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства.
В видеоролике, размещённом управлением, задержанный подтвердил причастность к преступлению. Мотивы мужчины не раскрываются.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы.
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