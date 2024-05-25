https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом - РИА Новости, 25.05.2024
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом
Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:58
2024-05-25T23:58
2024-05-25T23:58
происшествия
россия
самара
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Самарской области в своём Telegram-канале. По версии следователей, ночью в субботу подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте преступления. "Следственным отделом по Промышленному району города Самары задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства. В видеоролике, размещённом управлением, задержанный подтвердил причастность к преступлению. Мотивы мужчины не раскрываются. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы.
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
В Самаре задержали мужчину, жестоко зарезавшего девушку ножом
В Самаре задержали мужчину, нанесшего 60 ударов ножом 17-летней девушке
САМАРА, 25 мая — РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали тольяттинца, который нанёс не менее 60 ударов ножом 17-летней девушке, в результате чего она скончалась, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Самарской области в своём Telegram-канале
.
По версии следователей, ночью в субботу подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте преступления.
"Следственным отделом по Промышленному району города Самары задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства.
В видеоролике, размещённом управлением, задержанный подтвердил причастность к преступлению. Мотивы мужчины не раскрываются.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы.