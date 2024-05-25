https://ria.ru/20240525/turklaster-1948282037.html

В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня

В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня - РИА Новости, 25.05.2024

В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня

Туристический кластер федерального уровня создадут рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", главными точками притяжения гостей станут... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:31

2024-05-25T07:31

2024-05-25T07:31

тюменская область

тюменская область

александр моор

тюмень

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938558621_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_0c927971043dac7533bd166c23f9b58e.jpg

ТЮМЕНЬ, 25 мая – РИА Новости. Туристический кластер федерального уровня создадут рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", главными точками притяжения гостей станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Немалая часть туристов едет в Тюменскую область за впечатлениями от терм с минеральной водой и за эмоциями от соревнований по биатлону и лыжам. Мы решили объединить эти два "магнита" и создать рядом с центром "Жемчужина Сибири" туристический кластер федерального уровня. Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр", – сообщил Александр Моор. Планируется, что в кластере для туристов возведут десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря реализации проекта в регионе появится три тысячи новых рабочих мест. "Концепция кластера готова. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами", – отметил Моор. Детали проекта губернатор и представители областного правительства обсудили с руководством Корпорации "Туризм РФ". По словам Моора, институт развития с самого начала выступает стратегическим партнером региона в формировании курортной территории: консультировали, работали с экспертами, помогли структурировать проект.

https://ria.ru/20240523/region-lider-1947955984.html

https://ria.ru/20240508/blagoustroystvo-1944625681.html

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор, тюмень, общество