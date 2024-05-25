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В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня - РИА Новости, 25.05.2024
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Тюменская область
 
07:31 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/turklaster-1948282037.html
В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня
В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня - РИА Новости, 25.05.2024
В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня
Туристический кластер федерального уровня создадут рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", главными точками притяжения гостей станут... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T07:31
2024-05-25T07:31
тюменская область
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 25 мая – РИА Новости. Туристический кластер федерального уровня создадут рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", главными точками притяжения гостей станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Немалая часть туристов едет в Тюменскую область за впечатлениями от терм с минеральной водой и за эмоциями от соревнований по биатлону и лыжам. Мы решили объединить эти два "магнита" и создать рядом с центром "Жемчужина Сибири" туристический кластер федерального уровня. Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр", – сообщил Александр Моор. Планируется, что в кластере для туристов возведут десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря реализации проекта в регионе появится три тысячи новых рабочих мест. "Концепция кластера готова. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами", – отметил Моор. Детали проекта губернатор и представители областного правительства обсудили с руководством Корпорации "Туризм РФ". По словам Моора, институт развития с самого начала выступает стратегическим партнером региона в формировании курортной территории: консультировали, работали с экспертами, помогли структурировать проект.
https://ria.ru/20240523/region-lider-1947955984.html
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тюменская область, александр моор, тюмень, общество
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Общество
В Тюмени создадут туристический кластер федерального уровня

В Тюмени создадут туркластер с крытой лыжней и термальным аквапарком

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 мая – РИА Новости. Туристический кластер федерального уровня создадут рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", главными точками притяжения гостей станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Немалая часть туристов едет в Тюменскую область за впечатлениями от терм с минеральной водой и за эмоциями от соревнований по биатлону и лыжам. Мы решили объединить эти два "магнита" и создать рядом с центром "Жемчужина Сибири" туристический кластер федерального уровня. Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр", – сообщил Александр Моор.
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Планируется, что в кластере для туристов возведут десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря реализации проекта в регионе появится три тысячи новых рабочих мест. "Концепция кластера готова. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами", – отметил Моор.
Детали проекта губернатор и представители областного правительства обсудили с руководством Корпорации "Туризм РФ". По словам Моора, институт развития с самого начала выступает стратегическим партнером региона в формировании курортной территории: консультировали, работали с экспертами, помогли структурировать проект.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорТюменьОбщество
 
 
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