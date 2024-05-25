https://ria.ru/20240525/trevoga-1948376635.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:36
2024-05-25T22:36
2024-05-25T22:36
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более 13 часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили практически одновременно - в 22.15 мск. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу