https://ria.ru/20240525/trevoga-1948352597.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:10

2024-05-25T19:10

2024-05-25T19:10

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

в мире

запорожская область

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит почти 10 часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили практически одновременно - в 18.50 мск. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрыве в городе на фоне объявленной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, украина