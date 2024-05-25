https://ria.ru/20240525/trevoga-1948352597.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:10
2024-05-25T19:10
2024-05-25T19:10
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит почти 10 часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили практически одновременно - в 18.50 мск. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрыве в городе на фоне объявленной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Украина
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу