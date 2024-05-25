В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, начиная с 00.30 мск, тревога звучит в указанных областях. Сигнал тревоги продолжает звучать в Харьковской области с 21.33 24 мая.
Также телеканал украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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