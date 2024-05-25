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"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 25.05.2024 (обновлено: 10:33 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html
"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии
"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии - РИА Новости, 25.05.2024
"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии
Требованием сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО, которое Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время поездки в Нормандию в июне, Киев... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T01:20
2024-05-25T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Требованием сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО, которое Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время поездки в Нормандию в июне, Киев показывает, что совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзником, считает обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах."Они (Запад. — Прим. ред.) должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны. &lt;…&gt; Киев эти страхи не волнуют. &lt;...&gt; Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?" — отметил он.По мнению Лаутербаха, Зеленский и его команда уже демонстрируют свойственный проигрывающей стороне полный нигилизм."Появляется все больше признаков того, что конфликт на Украине постепенно становится не по зубам для ее западных спонсоров и киевского руководства", — подчеркнул журналист.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на знакомые с планами источники, что Владимир Зеленский планирует использовать поездки на 80-летие высадки в Нормандии и саммит G7 в Италии, чтобы потребовать большей поддержки со стороны Запада и призвать НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, НАТО
"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии

Junge Welt: Киев хочет сделать Западу хуже требованием сбивать российские ракеты

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Требованием сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО, которое Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время поездки в Нормандию в июне, Киев показывает, что совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзником, считает обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах.
"Они (Запад. — Прим. ред.) должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны. <…> Киев эти страхи не волнуют. <...> Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?" — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ
Вчера, 16:19
По мнению Лаутербаха, Зеленский и его команда уже демонстрируют свойственный проигрывающей стороне полный нигилизм.
«
"Появляется все больше признаков того, что конфликт на Украине постепенно становится не по зубам для ее западных спонсоров и киевского руководства", — подчеркнул журналист.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на знакомые с планами источники, что Владимир Зеленский планирует использовать поездки на 80-летие высадки в Нормандии и саммит G7 в Италии, чтобы потребовать большей поддержки со стороны Запада и призвать НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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