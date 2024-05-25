https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html

"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии

"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии - РИА Новости, 25.05.2024

"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии

Требованием сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО, которое Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время поездки в Нормандию в июне, Киев... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T01:20

2024-05-25T01:20

2024-05-25T10:33

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Требованием сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО, которое Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время поездки в Нормандию в июне, Киев показывает, что совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзником, считает обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах."Они (Запад. — Прим. ред.) должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны. <…> Киев эти страхи не волнуют. <...> Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?" — отметил он.По мнению Лаутербаха, Зеленский и его команда уже демонстрируют свойственный проигрывающей стороне полный нигилизм."Появляется все больше признаков того, что конфликт на Украине постепенно становится не по зубам для ее западных спонсоров и киевского руководства", — подчеркнул журналист.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на знакомые с планами источники, что Владимир Зеленский планирует использовать поездки на 80-летие высадки в Нормандии и саммит G7 в Италии, чтобы потребовать большей поддержки со стороны Запада и призвать НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины.

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, нато