https://ria.ru/20240525/terekhova-1948325376.html
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу - РИА Новости, 25.05.2024
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу
Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:31
2024-05-25T15:31
2024-05-25T17:24
маргарита терехова
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россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении."Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", — рассказал собеседник агентства.Ранее в субботу Telegram-канал Baza писал, что Терехову госпитализировали "с внутренним кровотечением".Актриса родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).
https://ria.ru/20220825/terekhova-1811533962.html
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маргарита терехова, происшествия, туринск, россия, свердловская область
Маргарита Терехова, Происшествия, Культура, Туринск, Россия, Свердловская область
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу
Актриса Терехова попала в больницу, она находится в состоянии средней тяжести