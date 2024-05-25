https://ria.ru/20240525/terekhova-1948325376.html

Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Актриса Маргарита Терехова попала в больницу - РИА Новости, 25.05.2024

Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:31

2024-05-25T15:31

2024-05-25T17:24

маргарита терехова

происшествия

культура

туринск

россия

свердловская область

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении."Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", — рассказал собеседник агентства.Ранее в субботу Telegram-канал Baza писал, что Терехову госпитализировали "с внутренним кровотечением".Актриса родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).

https://ria.ru/20220825/terekhova-1811533962.html

туринск

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маргарита терехова, происшествия, туринск, россия, свердловская область