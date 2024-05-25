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Актриса Маргарита Терехова попала в больницу - РИА Новости, 25.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:31 25.05.2024 (обновлено: 17:24 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/terekhova-1948325376.html
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу - РИА Новости, 25.05.2024
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу
Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:31
2024-05-25T17:24
маргарита терехова
происшествия
культура
туринск
россия
свердловская область
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении."Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", — рассказал собеседник агентства.Ранее в субботу Telegram-канал Baza писал, что Терехову госпитализировали "с внутренним кровотечением".Актриса родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).
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маргарита терехова, происшествия, туринск, россия, свердловская область
Маргарита Терехова, Происшествия, Культура, Туринск, Россия, Свердловская область
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Актриса Терехова попала в больницу, она находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМаргарита Терехова
Маргарита Терехова - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Маргарита Терехова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении.
«
"Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", — рассказал собеседник агентства.
Ранее в субботу Telegram-канал Baza писал, что Терехову госпитализировали "с внутренним кровотечением".
Актриса родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).
Актриса Маргарита Терехова - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Биография Маргариты Тереховой
25 августа 2022, 00:52
 
КультураМаргарита ТереховаПроисшествияТуринскРоссияСвердловская область
 
 
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