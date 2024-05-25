https://ria.ru/20240525/tekhnologii-1948304776.html

Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий

Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий - РИА Новости, 25.05.2024

Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий

Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:14

2024-05-25T12:14

2024-05-25T12:14

технологии

максут шадаев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10171dd9995dd599214fd39626f7593e.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2. "Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление - скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект", - ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет. По мнению министра, цифровизация может дать гигантский скачок эффективности в каждой отрасли. "Даже в образовании - несмотря на то, что это очень консервативная сфера, но есть те вещи, в которых все цифровые технологии дадут новые качества", - добавил он.

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, максут шадаев, россия