https://ria.ru/20240525/tekhnologii-1948304776.html
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий - РИА Новости, 25.05.2024
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий
Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:14
2024-05-25T12:14
2024-05-25T12:14
технологии
максут шадаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10171dd9995dd599214fd39626f7593e.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2. "Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление - скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект", - ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет. По мнению министра, цифровизация может дать гигантский скачок эффективности в каждой отрасли. "Даже в образовании - несмотря на то, что это очень консервативная сфера, но есть те вещи, в которых все цифровые технологии дадут новые качества", - добавил он.
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, россия
Технологии, Максут Шадаев, Россия
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий
Шадаев: здравоохранение, госуправление и транспорт сильно изменятся за 20 лет
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2.
"Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление - скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект", - ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет.
По мнению министра, цифровизация может дать гигантский скачок эффективности в каждой отрасли.
"Даже в образовании - несмотря на то, что это очень консервативная сфера, но есть те вещи, в которых все цифровые технологии дадут новые качества", - добавил он.