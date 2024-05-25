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Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий - РИА Новости, 25.05.2024
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12:14 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/tekhnologii-1948304776.html
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий - РИА Новости, 25.05.2024
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий
Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:14
2024-05-25T12:14
технологии
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2. "Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление - скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект", - ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет. По мнению министра, цифровизация может дать гигантский скачок эффективности в каждой отрасли. "Даже в образовании - несмотря на то, что это очень консервативная сфера, но есть те вещи, в которых все цифровые технологии дадут новые качества", - добавил он.
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технологии, максут шадаев, россия
Технологии, Максут Шадаев, Россия
Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий

Шадаев: здравоохранение, госуправление и транспорт сильно изменятся за 20 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2.
"Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление - скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект", - ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет.
По мнению министра, цифровизация может дать гигантский скачок эффективности в каждой отрасли.
"Даже в образовании - несмотря на то, что это очень консервативная сфера, но есть те вещи, в которых все цифровые технологии дадут новые качества", - добавил он.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
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ТехнологииМаксут ШадаевРоссия
 
 
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