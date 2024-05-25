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Во Франции экс-священнику дали срок за сотни случаев насилия над мальчиками
Во Франции экс-священнику дали срок за сотни случаев насилия над мальчиками - РИА Новости, 25.05.2024
Во Франции экс-священнику дали срок за сотни случаев насилия над мальчиками
Суд присяжных департамента Луаре приговорил бывшего священника Оливье де Ситиво к 17 годам тюремного заключения за сотни случаев насилия и сексуальных... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:37
2024-05-25T17:37
2024-05-25T17:59
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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Суд присяжных департамента Луаре приговорил бывшего священника Оливье де Ситиво к 17 годам тюремного заключения за сотни случаев насилия и сексуальных домогательств к мальчикам, передает телеканал BFMTV. "В субботу 25 мая суд присяжных Луаре приговорил бывшего священника Оливье де Ситиво к 17 годам лишения свободы за случаи насилия и сексуальных домогательств. Обвиняемый безоговорочно признал сотни случаев насилия и сексуальных домогательств по отношению к молодым мальчикам на протяжении более чем десяти лет", - сообщает канал. Отмечается, что у 64-летнего экс-священника не будет права на условно-досрочное освобождение в течение 10 лет. Суд рассматривал случаи насилия за период с 1990 по 2002, когда де Ситиво служил священником в церкви Сен-Патерн в Орлеане.
https://ria.ru/20240429/deparde-1943019054.html
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в мире, франция
Во Франции экс-священнику дали срок за сотни случаев насилия над мальчиками
Во Франции экс-священнику дали 17 лет за сотни случаев насилия над мальчиками