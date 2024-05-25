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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:09

2024-05-25T13:09

2024-05-25T14:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области… ВСУ потеряли до 120-ти военнослужащих, пять автомобилей, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении.В течение суток бойцы "Востока" также отразили атаку штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)