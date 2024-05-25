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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:09
2024-05-25T13:09
2024-05-25T14:08
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области… ВСУ потеряли до 120-ти военнослужащих, пять автомобилей, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении.В течение суток бойцы "Востока" также отразили атаку штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи