https://ria.ru/20240525/starenie-1948287480.html

Эксперт назвал "неправильные" продукты, ускоряющие старение

Эксперт назвал "неправильные" продукты, ускоряющие старение - РИА Новости, 25.05.2024

Эксперт назвал "неправильные" продукты, ускоряющие старение

Регулярное употребление продуктов, которые содержат "пустые калории" и бедны питательными веществами, например чипсов, пончиков, картофеля фри, газировки, может РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:01

2024-05-25T09:01

2024-05-25T09:01

общество

россия

еда

питание

общественное питание

диета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_e778955c232485002bdaf6dc35567954.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регулярное употребление продуктов, которые содержат "пустые калории" и бедны питательными веществами, например чипсов, пончиков, картофеля фри, газировки, может привести к появлению таких заболеваний как инсулинорезистентность или хронический дистресс, которые, в свою очередь, ускоряют старение тела, рассказал РИА Новости ведущий эксперт сегмента превентивная медицина рынка НТИ "ХелсНет" Андрей Мартюшев-Поклад. "Если человек в целом здоров, хорошо пережевывает пищу и если желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) работает оптимально, то практически никакие доброкачественные цельные (не "искусственные") продукты - овощи, фрукты, мясо - в разумном объеме не будут для него проблемой. Но существуют продукты, которые могут вызвать дискомфорт даже у здорового человека при употреблении в большом количестве, - клетчатка, глютен и фастфуд. Они неблагоприятно действуют на организм, особенно при наличии отклонений в работе ЖКТ", – объяснил Мартюшев-Поклад. Он добавил, что "болезни, связанные с неправильным питанием, очень разнообразны". "Все они являются "масками" небольшого количества универсальных механизмов ускоренного старения: прежде всего, хронического дистресса, хронического воспаления и инсулинорезистентности", - рассказал специалист. Он добавил, что в этот список также входят: метаболический синдром, артериальная гипертензия, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания суставов (артрозы, артриты), заболевания желудочно-кишечного тракта - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дискинезия желчных путей и желчнокаменная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоры. "Питание вносит тот или иной вклад в развитие практически всех хронических болезней", - уточнил собеседник агентства. По его словам, ферментацию или, проще говоря, брожение, вызывают источники клетчатки, которую принято считать компонентом "правильного питания". Однако если у человека есть проблемы с толстым кишечником (синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания), то источники клетчатки, а именно свежие овощи, фрукты, отруби злаков и бобовые, могут усугублять проблемы. Глютен – белок пшеницы - в принципе сложен для переваривания и повреждает слизистую кишечника. Такие компоненты фастфуда как транс-жиры, крахмал, большое содержание фруктозы и растительного масла повреждают ЖКТ, быстро нарушают обмен веществ, вызывая хронический стресс, воспаление и дефициты питательных веществ. При нарушенной работе желудка, сниженной выработке кислоты и других компонентов желудочного сока, сложные белки – прежде всего мясо – будут тяжело усваиваться. Такие нарушения могут возникнуть на фоне хронического стресса, при дефиците белка в рационе, например, при веганстве, и в пожилом возрасте, когда происходит "гастропауза" – естественное снижение выработки кислоты в желудке. "Жирная пища может вызывать дискомфорт при нарушении нормального оттока желчи. Хуже всего на него влияет избыток в рационе легкоусвояемых углеводов и фастфуда: они вызывают повышение уровня инсулина, снижают текучесть желчи и нормальное сокращение желчного пузыря. Также риск проблем с оттоком желчи повышается и при избытке женских половых гормонов (эстрогенов), на фоне хронического стресса, при недостатке в рационе жиров (это естественный стимулятор оттока желчи) и при обезвоживании", - заключил Мартюшев-Поклад.

https://ria.ru/20231114/diabet-1909476360.html

https://ria.ru/20240513/starenie-1945485935.html

https://rsport.ria.ru/20231021/zozh-1904413573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, еда, питание, общественное питание, диета