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Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой - РИА Новости, 25.05.2024
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:56
2024-05-25T13:56
2024-05-25T17:44
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США."Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52, позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder", — заявили археологи.Командование уточнило, что корабль лежит на глубине более 900 метров. Его корпус практически цел, если не считать повреждений от подводной мины в кормовой части боевой рубки. USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. Последнее известное ее местонахождение было в районе острова Лусон. На борту находились 79 военнослужащих. Всего подлодка совершила шесть боевых походов, во время одного из которых потопила три японских эсминца и серьезно повредила еще два. За время службы Harder получила президентскую награду и шесть боевых звезд.
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в мире, сша, южно-китайское море, мичиган
В мире, США, Южно-Китайское море, Мичиган
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
В Южно-Китайском море нашли знаменитую подлодку ВМС США времен Второй мировой
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США
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"Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52, позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder", — заявили археологи.
Командование уточнило, что корабль лежит на глубине более 900 метров. Его корпус практически цел, если не считать повреждений от подводной мины в кормовой части боевой рубки.
USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. Последнее известное ее местонахождение было в районе острова Лусон. На борту находились 79 военнослужащих.
Всего подлодка совершила шесть боевых походов, во время одного из которых потопила три японских эсминца и серьезно повредила еще два. За время службы Harder получила президентскую награду и шесть боевых звезд.