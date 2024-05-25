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Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой - РИА Новости, 25.05.2024
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13:56 25.05.2024 (обновлено: 17:44 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ssha-1948315506.html
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой - РИА Новости, 25.05.2024
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:56
2024-05-25T17:44
в мире
сша
южно-китайское море
мичиган
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США."Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52, позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder", — заявили археологи.Командование уточнило, что корабль лежит на глубине более 900 метров. Его корпус практически цел, если не считать повреждений от подводной мины в кормовой части боевой рубки. USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. Последнее известное ее местонахождение было в районе острова Лусон. На борту находились 79 военнослужащих. Всего подлодка совершила шесть боевых походов, во время одного из которых потопила три японских эсминца и серьезно повредила еще два. За время службы Harder получила президентскую награду и шесть боевых звезд.
https://ria.ru/20230521/nakhodka-1873170956.html
сша
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в мире, сша, южно-китайское море, мичиган
В мире, США, Южно-Китайское море, Мичиган
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой

В Южно-Китайском море нашли знаменитую подлодку ВМС США времен Второй мировой

© Фото : Lost 52 Project/Tim TaylorНайденная подводная лодка USS Harder на дне Южно-Китайского моря
Найденная подводная лодка USS Harder на дне Южно-Китайского моря - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Lost 52 Project/Tim Taylor
Найденная подводная лодка USS Harder на дне Южно-Китайского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.
"Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52, позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder", — заявили археологи.
Командование уточнило, что корабль лежит на глубине более 900 метров. Его корпус практически цел, если не считать повреждений от подводной мины в кормовой части боевой рубки.
USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. Последнее известное ее местонахождение было в районе острова Лусон. На борту находились 79 военнослужащих.
Всего подлодка совершила шесть боевых походов, во время одного из которых потопила три японских эсминца и серьезно повредила еще два. За время службы Harder получила президентскую награду и шесть боевых звезд.
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В миреСШАЮжно-Китайское мореМичиган
 
 
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