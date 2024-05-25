https://ria.ru/20240525/ssha-1948315506.html

Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой

Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой - РИА Новости, 25.05.2024

Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой

Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:56

2024-05-25T13:56

2024-05-25T17:44

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сша

южно-китайское море

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один из самых знаменитых кораблей Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder — нашли на дне Южно-Китайского моря, сообщил на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США."Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52, позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder", — заявили археологи.Командование уточнило, что корабль лежит на глубине более 900 метров. Его корпус практически цел, если не считать повреждений от подводной мины в кормовой части боевой рубки. USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. Последнее известное ее местонахождение было в районе острова Лусон. На борту находились 79 военнослужащих. Всего подлодка совершила шесть боевых походов, во время одного из которых потопила три японских эсминца и серьезно повредила еще два. За время службы Harder получила президентскую награду и шесть боевых звезд.

https://ria.ru/20230521/nakhodka-1873170956.html

сша

южно-китайское море

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в мире, сша, южно-китайское море, мичиган