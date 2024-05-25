https://ria.ru/20240525/ssha-1948279958.html

Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России

Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России - РИА Новости, 25.05.2024

Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России

Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T06:04

2024-05-25T06:04

2024-05-25T06:04

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. "Такие контакты очень трудно проводить, потому что конгресс очень политизирован. И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США", - сказал республиканец, представляющий штат Кентукки.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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