https://ria.ru/20240525/ssha-1948279958.html
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России - РИА Новости, 25.05.2024
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России
Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:04
2024-05-25T06:04
2024-05-25T06:04
в мире
сша
россия
кентукки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. "Такие контакты очень трудно проводить, потому что конгресс очень политизирован. И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США", - сказал республиканец, представляющий штат Кентукки.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
сша
россия
кентукки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, кентукки
В мире, США, Россия, Кентукки
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России
Масси: политизированность конгресса мешает контактам законодателей России и США