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Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России - РИА Новости, 25.05.2024
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06:04 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ssha-1948279958.html
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России - РИА Новости, 25.05.2024
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России
Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:04
2024-05-25T06:04
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. "Такие контакты очень трудно проводить, потому что конгресс очень политизирован. И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США", - сказал республиканец, представляющий штат Кентукки.
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в мире, сша, россия, кентукки
В мире, США, Россия, Кентукки
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России

Масси: политизированность конгресса мешает контактам законодателей России и США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса, такие попытки чреваты демонизацией в американских СМИ, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси.
"Такие контакты очень трудно проводить, потому что конгресс очень политизирован. И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США", - сказал республиканец, представляющий штат Кентукки.
Изображение сгенерировано ИИ
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