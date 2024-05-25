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"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:29
2024-05-25T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — отметил он.По словам эксперта, если эти города освободят, то российская армия будет полностью контролировать весь Северный и Центральный Донбасс. Мерурис также допустил, что далее им откроется путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных недалеко от Киева."В любом случае, это одна из самых масштабных битв которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — резюмировал эксперт.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948350819.html
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в мире, славянск, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации

Меркурис: Битва за Славянск и Краматорск станет крупнейшей в ходе спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — отметил он.
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По словам эксперта, если эти города освободят, то российская армия будет полностью контролировать весь Северный и Центральный Донбасс. Мерурис также допустил, что далее им откроется путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных недалеко от Киева.
"В любом случае, это одна из самых масштабных битв которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — резюмировал эксперт.
Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскКраматорскВооруженные силы Украины
 
 
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