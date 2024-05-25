https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html

"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации

"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024

"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации

Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:29

2024-05-25T20:29

2024-05-25T20:29

специальная военная операция на украине

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славянск

краматорск

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — отметил он.По словам эксперта, если эти города освободят, то российская армия будет полностью контролировать весь Северный и Центральный Донбасс. Мерурис также допустил, что далее им откроется путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных недалеко от Киева."В любом случае, это одна из самых масштабных битв которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — резюмировал эксперт.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948350819.html

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html

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в мире, славянск, краматорск, вооруженные силы украины