https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:29
2024-05-25T20:29
2024-05-25T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сражения за Славянск и Краматорск станут самыми масштабными в конфликте, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — отметил он.По словам эксперта, если эти города освободят, то российская армия будет полностью контролировать весь Северный и Центральный Донбасс. Мерурис также допустил, что далее им откроется путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных недалеко от Киева."В любом случае, это одна из самых масштабных битв которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — резюмировал эксперт.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948350819.html
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html
славянск
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
Меркурис: Битва за Славянск и Краматорск станет крупнейшей в ходе спецоперации