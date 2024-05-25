https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948353822.html

Спецоперация, 25 мая: ВС России взяли под контроль Архангельское

Спецоперация, 25 мая: ВС России взяли под контроль Архангельское - РИА Новости, 25.05.2024

Спецоперация, 25 мая: ВС России взяли под контроль Архангельское

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР, Путин обсудил с руководством оборонных предприятий поставки вооружений, Песков... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:19

2024-05-25T19:19

2024-05-25T19:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

дмитрий песков

апты алаудинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР, Путин обсудил с руководством оборонных предприятий поставки вооружений, Песков исключил потребность в мобилизации. ВС России взяли под контроль Архангельское в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. В Харьковской области ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника: нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка, отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого, заняты более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военнослужащие за сутки в ходе спецоперации нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах. В Кремле исключили потребность в проведении новой мобилизации в РоссииПрезидент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации в стране нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в мобилизации - ред.) нет", - сказал Песков, комментируя РИА Новости публикацию Financial Times о том, что РФ к концу этого или к началу следующего года, возможно, якобы придется прибегнуть к мобилизации. Путин обсудил с руководством оборонных предприятий поставки вооруженийБольшинство оборонных предприятий РФ в срок выполняет задания гособоронзаказа, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий российской "оборонки". "Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что "важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой". Он пояснил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Он также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру. "За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", - констатировал Путин. По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки - в пятнадцать раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям - в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению - почти в 3,5 раза. ПВО России сбила 7 БПЛА над Белгородской областьюРоссийские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили один БПЛА над Курской, сообщили в Минобороны России. Около 08.15 мск, 11.00 мск, 11.30 мск, 13.15 мск, 14.00 мск над Белгородской областью были сбиты еще пять беспилотников. Командир "Ахмата" вручил паспорт РФ пленному ВСУ, попросившему не обменивать егоЗаместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который, попав в плен, попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином РФ. Алаудинов рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, что Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. "Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство... Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это – гражданин РФ", – сказал Алаудинов. НАТО усиливает поддержку Украине, но направлять ей свои войска не будетСевероатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Хотя мы усиливаем поддержку самообороны Украины, мы не планируем отправлять натовские войска на Украину или распространять на нее зонтик ПВО НАТО. НАТО не станет частью конфликта", - заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, теоретически, сбивать российские ракеты можно было бы с территории Польши или Румынии, например, с помощью батарей Patriot. Столтенберг добавил, что на встрече в Праге министры иностранных дел стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля. Он уточнил, что речь также будет идти "об усилении поддержки Украины". "НАТО готовится играть гораздо большую роль в координации поддержки безопасности и обучения Украины", - пояснил генсек. Он также отметил, что это потребует "долгосрочных финансовых обязательств", чтобы поставить эту поддержку "на более прочную и четко предсказуемую основу".

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков, апты алаудинов, в мире, донецкая народная республика