https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948350819.html

"Они в панике". В США пришли в ужас из-за возможного удара ВСУ

"Они в панике". В США пришли в ужас из-за возможного удара ВСУ - РИА Новости, 25.05.2024

"Они в панике". В США пришли в ужас из-за возможного удара ВСУ

Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:00

2024-05-25T19:00

2024-05-25T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Киевский режим из-за отчаяния может решиться на удар по Запорожской атомной электростанции, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Украина попытается сделать что-то отчаянное. Я бы не стал исключать, что она попытается осуществить атаку по Запорожском АЭС", — отметил он.По словам эксперта, Россия дала четко понять, что не будет наносить удары по ядерным объектам в зоне спецоперации. Джонсон назвал атомные электростанции красной линией, которую ВСУ готовы перейти."Они в отчаянии, теперь вы знаете, когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи, это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине", — резюмировал он.Запорожская АЭС на этой неделе проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке БПЛА на транспортный цех близ электростанции, в результате атаки были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240525/kiev-1948338816.html

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html

россия

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, энергодар, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, запорожская аэс